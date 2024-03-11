Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler

Ilgaz Dağı’nın zirvesi ve çevresindeki yüksek kesimlerde karın etkisiyle muhteşem bir tablo oluştu.
Baharın gelmesiyle birlikte, parkın zengin ormanları ve çeşitli yaban hayatı, karın altında gizlenmiş bir hazine gibi macera ve fotoğrafçılık meraklılarını cezbetti.
Ilgaz Dağı’nda kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarak, görenleri hayran bırakan manzaraları meydana getirdi.
Bu büyüleyici doğa olayı, dron kamerasıyla havadan kaydedildi.
ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI'NA NASIL GİDİLİR?
Ilgaz Dağı Milli Parkı’na ulaşım, hem özel araçlar hem de toplu taşıma araçları ile oldukça kolaydır. Yeni açılan Ilgaz Dağı Tüneli sayesinde ulaşım daha da kolaylaşmıştır.
Özel aracınızla Ilgaz ilçesine vardıktan sonra, parka giden yön tabelalarını takip ederek ulaşım sağlayabilirsiniz.
Toplu taşıma kullanmak isterseniz, Kastamonu merkezden Ilgaz Dağı Milli Parkı’na giden dolmuş ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu seferlerle en fazla iki aktarma yaparak parka ulaşabilirsiniz.
ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI'NDA NELER YAPILIR?
Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda yapabileceğiniz aktiviteler oldukça çeşitlidir. İşte bazı öneriler:
• Kayak ve Snowboard: Kış aylarında, parkın kayak merkezinde kayak ve snowboard yapabilirsiniz.
• Doğa Yürüyüşleri ve Dağ Tırmanışı: Parkın zengin ormanları ve dağlık arazisi, doğa yürüyüşleri ve dağ tırmanışı için mükemmel fırsatlar sunar.
• Botanik Gezileri: Nadir bitki türlerini görmek için botanik gezileri düzenleyebilirsiniz.
• Foto Safari ve Kuş Gözlemciliği: Parkın çeşitli yaban hayatını ve doğal güzelliklerini fotoğraflamak ya da kuş gözlemciliği yapmak için ideal bir yerdir.
• Bisiklet Turları ve Koşu: Bisikletle parkın etrafında tur atabilir veya koşu yapabilirsiniz.
• Kamp ve Karavan: Doğal yürüyüşler, çadırlarla ve karavanlarla kamp yapma imkanları da bulunmaktadır.
Bu aktivitelerin yanı sıra, parkın sunduğu huzurlu ortamda sakin bir gün geçirmek veya piknik yapmak da mümkündür.
Ilgaz Dağı Milli Parkı, doğa severler için birçok olanak sunarak ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatır.