Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda sis ve yeşilin buluşması kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

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Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı 1

Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

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Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı 2

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı yaz mevsiminin gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü.

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Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı 3

Sis ile yeşilin buluştuğu Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı 4

Haziran ayının gelmesi ile yeşil örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nda görenleri mest eden sis manzarası havadan görüntülendi.

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Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı 5
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Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler görenleri hayran bıraktı 6
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