Ilgaz Dağı'nda kristla kar şöleni

Kaynak: İHA
Ilgaz Dağı'nda kristla kar şöleni

Çankırı ile Kastamonu sınırında yer alan ve kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Bu doğa harikası, özellikle kristal kar taneleriyle ziyaretçilere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Geçen hafta yağan karın ardından Ilgaz Dağı’nda oluşan kristal kar taneleri, manzarayı daha da etkileyici hale getirdi. Nadiren rastlanan ve genellikle Sarıkamış ile Alpler’de görülen bu doğa olayı, bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunlarını büyüledi.

Fotoğrafçı Cengiz Yalçın, Ilgaz Dağı’nda kristal kar tanelerini görüntüleyerek bu anları ölümsüzleştirdi. Yalçın, "Fotoğraf çekmek benim için bir tutku. Doğanın eşsiz güzelliklerini kayıt altına almak beni mutlu ediyor. Ilgaz Dağı’nda dolaşırken bu kristal kar tanelerine rastladım ve fotoğrafladım. Gerçekten eşsiz bir manzaraydı," dedi.

Ilgaz Dağı’ndaki kristal kar taneleri, bölgenin kış turizmi potansiyelini artırırken, doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu eşsiz manzarayı görmek isteyenler için Ilgaz Dağı, adeta bir kış masalı sunuyor.

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