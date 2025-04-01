İlgi giderek büyüyor! Erken yaşta BES sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sincek, son gelişmelerin, uzun vadeli tasarruflara ilginin arttığını ve devlet katkısının sunduğu avantajlarla da bireysel tasarruf sistemlerinin daha cazip hale geldiğini kanıtladığını belirtti.

Sincek, ailelerin bu konudaki farkındalığının artmasıyla tasarrufun doğumla başladığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel emeklilik sisteminin toplumda daha geniş bir kitleye ulaştığını görüyoruz. Ailelerin çocukları için erken yaşta finansal güvence oluşturma isteği, uzun vadeli tasarruf bilincinin artmasına ve sistemin daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlıyor. Devlet katkısının sunduğu avantajlarla, BES, tasarruf yapmayı teşvik eden bir araç haline geliyor. Ailelerin ve gençlerin ilgisiyle sektörde önemli bir kilometre taşı haline gelen Erken BES ürünümüzde 167 binin üzerinde sözleşmeye ulaştık. Artık doğum ile başlayan tasarruf anlayışına Erken BES ile yeni bir boyut kazandırıyoruz."

Sincek, 18 yaş altına yönelik Erken BES'in önemine dikkati çekerek, "Sektör genelinde 1,5 milyona yaklaşan katılımcı sayısına baktığımızda en fazla katılımın 135 bin 225 ile sıfır yaşta olduğunu görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Erken yaşlarda başlayan tasarruf alışkanlıklarının gençlere hayata atılırken önemli avantajlar sağladığını aktararak, Katılım Emeklilik olarak Erken BES'te 111 bini aşan katılımcı sayısıyla sektöre öncülük ederken aynı zamanda yaptıkları teknoloji yatırımlarıyla farklı ihtiyaçlara yanıt veren, yenilikçi ürünler sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

- "FAİZSİZ FON SEÇENEKLERİMİZLE ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLIYORUZ"

Sincek, Katılım Emeklilik olarak geniş fon yelpazesi ve yatırım seçenekleriyle farklı risk profillerine sahip katılımcılara hitap ettiklerine dikkati çekerek, şu bilgileri aktardı:

"Katılımcılara, enflasyonun üzerinde getiri elde etme fırsatı sunmakla birlikte faizsiz fon seçeneklerimizle de önemli bir avantaj sağlıyoruz. Yüksek getiri performans gösteren 17 faizsiz fon seçeneğimiz, ailelerin Erken BES'e olan ilgisini artıran önemli bir etken. Aileler, çocuklarının geleceğini güvence altına almak amacıyla birikimlerini katılım esaslı emeklilik fonlarında, örneğin altın, döviz veya hisse senedi gibi araçlarda değerlendirebiliyor. Özellikle altın fonları yüksek getiri oranıyla sektörde en çok getiriye sahip fon seçenekleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bununla birlikte getiri sıralamasında altın katılım fonları birinci sırada yer alırken katılımcılarımız tarafından en çok tercih edilen KEF-Katılım Emeklilik Altın Katılım fonumuz oldu. Ayrıca KEZ-Katılım Emeklilik OKS Agresif Katılım Değişken fonumuz en çok kazandıran fon grupları arasında bulunuyor."

Erken BES kapsamında farklı yaş gruplarına özel sundukları geniş ek hizmetlere değinen Sincek, erken BES'li çocukların, sağlık, spor, bakım ve okul gibi alanlarda önemli indirim avantajlarından faydalandığını kaydetti.

Sincek, yeni doğanlar için özel hazırlanan avantaj paketiyle annelerin, psikolojik danışmanlık hizmetinden ücretsiz yararlanabildiğini ve oyuncak, mobilya, kıyafet ve kreş gibi hizmetlerde anlaşmalı firmalardan indirimli alışveriş yapabildiğinin bilgisini verdi.

Sincek, "2-5 yaş arasındaki katılımcılarımıza yönelik Okul Öncesi özel avantaj paketinde ise ücretsiz diş ve göz check-up'ı, oyun terapisi, anlaşmalı klinik ve hastanelerde ücretsiz ya da indirimli danışmanlık gibi hizmetler sunuyoruz. Okul Çağı özel avantaj paketinde ise 5-18 yaş arası çocuklar için diş ve göz check-up'ı, üniversiteye giriş tercihinde online rehberlik, ergenlik danışmanlık hizmeti ve spor salonlarında indirimli kurslar gibi fırsatlar yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.