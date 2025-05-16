Ilgım Apartmanı davası iki yıl sonra görüldü: 47 kişinin öldüğü binada yargılanalar sorumluluğu depreme yükledi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 47 kişinin öldüğü Ilgım Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili davada 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. İki yıl sonra Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş, yapı denetim şirketi müdürü tutuksuz sanık Edip Talipoğlu, sanık ve müşteki avukatları ile müştekiler katıldı. Tutuksuz sanıklar müteahhit Salih Zorsu ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Ahmet Tatlı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

TUTUKLU SANIK SEMİR YOLDAŞ: "ORASI AMİK GÖLÜ’YDÜ, ZEMİN SORUNLUYDU"

45 yıllık meslek hayatında hep insan hayatını öncelediğini belirten tutuklu sanık yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş, "600’ye yakın binanın denetimini yaptım, bir tanesi hasar aldı. Ilgım Apartmanı’nın yıkılmasının nedeni depremin şiddeti ve zemindir. Kronik hastalıklarım, bel fıtığım var. Tutuklanma nedeniyle tedavim yarım kaldı, kalıcı hasar oluşabilir. Soruşturma sürecinde İspanya’ya seyahate gittim, kaçmak gibi bir niyetim olsa gelmezdim ama geri döndüm. Deprem yüzeye çok yakındı, şiddeti fazlaydı, öngörmek mümkün değildi. Ilgım Apartmanı’nın yıkılmasının sebebi depremin şiddeti ve zemindir. Orası Amik Gölü’ydü, zemin sorunluydu, depremin ivmesi ise çok yüksekti. O bölgenin imara açılması idari sorumluluktur. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"ILGIM APARTMANI DEFALARCA DENETLENDİ, SORUN ÇIKMADI"

Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Edip Talipoğlu, Atatürk Üniversitesi’ni fotoğraflara bakarak rapor hazırladığını öne sürerek, "Ilgım Apartmanı’nın demiri bağlanırken makine kullanıldı, defalarca denetlendi. Herhangi bir sorun çıkmadı. İnşaatlarımız projeye uygun yapıldı. Bina depremin şiddeti ve zeminden kaynaklı çökmüş olabilir" dedi.

MÜTEAHHİT ZORSU: "İNŞAATIN İLK ÇİVİSİNDEN SON ÇİVİSİNE KADAR ORADAYDIM"

Duruşmaya SEGBİS’le katılan müteahhit Salih Zorsu, 20 yıllık inşaat mühendisi olduğunu, onlarca bina yaptığını, binaları da kafalarına göre yapmadıklarını, belediye denetiminden geçtiğini söyledi. Hem proje mühendisi hem de müteahhit olduğunu söyleyen Zorsu, "Biz bu projeleri Antakya Belediyesi’ne sunduk. Antakya Belediyesi teknik olarak kuvvetli bir belediye. Biz projeyi yaparız, belediyeye sunarız, ruhsat alırız. Çevre ve Şehirciliğe gider proje, oradan da onay alır ve öyle binaya başlanır. İnşaatın ilk çivisinden son çivisine kadar oradaydım. Atatürk ve Konya üniversitelerinden alınan rapora göre demir sağlam çıktı, bu da işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Depremin uzunluğu ve şiddeti çok fazlaydı" dedi.

MÜŞTEKİ MEHMET EĞİLMEZ: "BİNADA YAŞAM BOŞLUĞU YOKTU, UN UFAKTI"

Duruşmaya yakınını kaybeden aileler de katıldı. Üç yakınını kaybeden Mehmet Eğilmez, "O binada 16 gün çalıştım. Kimi eşini, kimi babasını, kimi kardeşini arıyordu. Binada yaşam boşluğu yoktu, un ufak parçalanmıştı. O bölgede bizim binadan daha eski, Asi Nehri’ne daha yakın bina var, yıkılmadı, şu an insanlar içinde yaşıyor. Salonda sürekli su alan bir kolon vardı. Bu bina depreme uygun olsaydı öyle yıkılmazdı. Ben doktorum, dünyaca ünlü bir dergide makalem yayınlandı ama hiç mutlu olamadım. Hayatım yok oldu, adalet istiyorum. Hakikat ortaya çıksın istiyorum" diye konuştu.

"HER YAĞIŞ OLDUĞUNDA BİNAYA SU GİRİYORDU"

10 saat enkazda kalan bina sakinlerinden müşteki ise, "Her yağış olduğunda daireye su giriyordu. Koridor ve lavabo tarafında su sızıntısı vardı, usta gönderdiler. Üç yıllık bina bu duvarda çatlama vardı. Asansörle çalışmıyordu. Mutfak dolabına izolasyon yapmak zorunda kaldık. Deprem günü gözümü açtığımda bina hediye paketi gibi açıldı. Benim katım zemine düştü, on saat enkazda kaldım" ifadelerini kullandı.

Başka bir müşteki ise "Müteahhit Salih Zorsu mal sahipleriyle arasının iyi olduğunu, hep görüştüğünü söyledi. Üç senedir kendisini hiç görmedim. Salon, tavan su aldı, çağırdık yine ilgilenmedi. Deprem büyüktü kabul ediyoruz ama bir bina on saniye bile ayakta kalmaz mı? Üçüncü kattan çıktım, tüm suçlu deprem mi" diye sordu.

Binada eşini ve kayınvalidesini kaybeden, aylardır hem fiziki hem de psikolojik destek aldığını söyleyen müştekilerden biri, suçluların en ağır cezayı almalarını istedi.