İlginç bir diyet

Çocukluk ve ergenlik döneminde metabolizma en hızlı şekilde çalışıyor. 20-40 yaş arasında ise durağan bir hıza ulaşır. Fakat 40 yaşından sonra her yıl hızı yaklaşık yüde 3-5 azalarak yaşla birlikte hareketi kısıtlanmaya başlıyor.

Metabolizma yavaşlığını harekete geçirmek, doğru bir beslenme planı ve ideal aktivite planıyla mümkün. İşte metabolizmam yavaş diyenler için beslenme planı...

HORMONLAR ÖNEMLİ



Vücutta hormonsal değişimler vücudun enerji kullanımını azaltabilir. Az çalışan metabolizma yorgunluğun, halsizliğin, çalışma isteksizliğinin ve sindirim problemlerinin oluşmasının da temel sebeplerinden biridir. Az çalışan tiroit, menopoz, yoğun stres metabolizmayı kontrol eden hormonların azalmasına neden olur. Hormonsal değişimlerde yapılacak en önemli adım eğer metabolizmayı yavaşlatan kronik bir hastalık varsa bunun teşhis edip tedavi etmektir.

NE KADAR UYUMALI?



Düzenli, iyi alınan ve ortalama 7-8 saat süren kesintisiz uyku normal metabolizmanın çalışması için elzemdir. Uyku düzeniniz bozulduğunda ritminiz de bozulur. Gece gündüz periyodunda ritmik çalışan hormonların salgılanması da değişerek metabolizmada yavaşlamaya neden olur. Az uyuyanlar, yetersiz ve kalitesiz uykuya sahip olan bireylerin metabolizmaları yavaşlar.

DİYET SERT OLMAMALI



Son 10 yıldır, detoks diyerek besinlerin kısıtlandığı, elimine edildiği hatta sadece yumurta, ananas ile beslenmeye dayanan sağlıksız diyet reçeteleri uygulamalarını görüyoruz. Unutmayın ne kadar kilo verdiğiniz değil nasıl zayıfladığınız metabolizmanızın sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli miktarda yemek yeme ve yeterli su içimi metabolizmanın doğru çalışmasında gereklidir. Sık uygulanan katı diyetler vücuda daha az kalori ile yaşaması gerektiğini öğreterek kalıcı metabolizma düşüklüğüne sebep olabilir. Ayrıca çok az yemek ve fazla yapılan egzresiz sonucunda zayıflama diyeti uygulayan kişilerin vücutlarının daha az kaloriyle çalışmayı öğrenir.

KAÇ LİTRE SU TÜKETİLMELİ?

Düzenli olarak gün içinde ve öğünlerle beraber su içmek metabolizmanın yavaşlamasını önler. Çünkü su yediğimiz yiyeceklerin kalori olarak kullanılmasında rol oynar. Su içerek kanın akışkanlığını arttırarak, sindirilen besin öğelerinin kan yoluyla dokulara taşınmasını dolayısıyla organların optimal çalışmasına destek olur. Su içmediğiniz her gün vücut yağ yakımını azaltır ve kilo verimini de zorlaştırır. Öğünlerle birlikte su içimi metabolizmanın hızlanmasını destekler. Ana ve ara öğünlerde en az 1-2 bardak su içen kişilerin metabolizma hızlarının yüzde 2-3 arttığı ve daha hızlı kilo verildiğini gösteren bilimsel araştırmalar yeni yeni yayınlanıyor.

PROTEİN NE KADAR ALINMALI

Özellikle hayvansal kaynaklı proteinler metabolizmanın hızından sorumludur. Eğer metabolizma hızını düşmesini istemiyorsanız, sağlıklı hayvansal protein içeren besinleri dengeli tüketmenizde fayda var. Yağsız kırmızı et, derisiz tavuk, hindi ve balık eti, süt ürünleri ve yumurtadan çeşitli şekilde beslenmenizde bulunduracağınız protein miktarı termojenesiz dediğimiz besinlerin vücutta enerjiye dönüşmesi sırasındaki ısıyı arttırarak kalori yakımının da artmasına dolayısıyla metabolizma hızının yükselmesine neden olur.

YEMEK NE ZAMAN YEMELİ?

Ne yediğiniz kadar ne zaman yediğiniz de metabolizmanın doğru çalışmasını etkiler. Öğün atlama metabolizma hızını yavaşlatır, öğünleri geç yemek vücudun yiyecekleri kaloriye çevirme yeteneğini olumsuz etkiler. Güne erken kahvaltı ile başlamak günün tam orta vaktinde öğle yemeği yemek ve erken akşam yemeğini tüketmek metabolizmanın canlı kalması için en doğru zamanlardır. Öğün atlamanın, özellikle kahvaltı öğününü yapmamak insülin hormonunun gün içinde aşırı yükselmesini sağlar. Kan şekeri kontrolünü zorlaştırmakta etkilidir. Bunun sonucunda da sürekli atıştırmaya yönelirsiniz.

BAHARATLAR…



Toz zerdeçal, tane çekilmiş karabiber ve kimyon içerdiği özel biyoaktif bileşenler sayesinde kısa süreli de olsa metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca hardal metabolizma hızını yükselten bir besindir. Pul biber de metabolizmayı destekler.

KAHVE İÇMEKTEN VAZGEÇMEMELİ

Doğal kafein metabolizmayı yüzde 3-11 arasında arttırır. Aynen yeşil çayda olduğu gibi kahvenin de serbest yağ asitlerini kalori olarak hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayarak yağ yakımını olumlu etkiler. Özellikle ara öğünlerde kahve içmek metabolizmayı daha fazla etkiler.

1 HAFTADA 3 KİLO YAĞ YAKMA DİYETİ



UYANINCA:



1 su bardağı ılık su



KAHVALTI:



Kahvaltı öncesinde 1 yemek kaşığı elma sirkesini, 1 su bardağı ılık suya ekleyin karıştırın için. 15 dakika sonra kahvaltınızı yapın.

1 haşlanmış yumurta

3 zeytin

3 yarım ceviz

1 ince dilim ekmek

Bol domates, maydanoz, yeşil ve kırmızı biber, salatalık

Kahvaltıdan 45 dakika sonra en az 45 dakika yürüyüş



ARA:

1 fincan şekersiz Türk kahvesi

ÖĞLE:

1 kase süper detoks yapan yağ yakıcı çorba

5 tam ceviz

Az yağlı mevsim salata

Yemek sonrası 1 fincan yeşil çay Yağ yakıcı çorba tarifi: Yarım kereviz, 1 kabak, 1 domates, 1 kırmızı biber, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, yarımşar çay kaşığı zerdeçal, tane çekilmiş karabiber, kimyon ve pul biber, 1 su bardağı et veya tavuk suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağını bir arada uygun

miktarda su ekleyerek pişirin. Mutfak robotundan geçirerek sıcak servis edin.

ARA:

1 fincan filtre şekersiz kahve

1 su bardağı süt veya kefir veya 1 çay bardağı yoğurt AKŞAM:

4 ev yapımı köfte (yağsız kırmızı et, tavuk veya hindi etinden köftelerinizi hazırlayabilirsiniz)

Az yağlı çoban salatası

1 fincan yeşil çay

ARA:

1elma veya 1/4 ayva veya 1/2 deveci armudu veya 1 adet portakal