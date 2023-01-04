Karşılama töreninde Mbappe eksiği

2022 Dünya Kupası'nda zafere uzanan Lionel Messi, turnuva sonrası tatilin ardından Paris Saint-Germain antrenmanlarına geri döndü. Turnuva sonrası Fransız ekibiyle ilk antrenmanına çıkan Messi krallar gibi karşılandı. Sahaya çıkış tünelinin etrafında bekleyen takım arkadaşları, Messi'yi alkışlarla karşıladı.

TÖRENDE MBAPPE EKSİKTİ

Karşılama törenindeki görüntülerde Kylian Mbappe'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı.

İki takım arkadaşı Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. Her iki futbolcu da kupa finalinde attıkları golün ardından birbirlerine sevinç gösterisinde bulunmuşlardı. Messi'yi karşılama töreninde Kylian Mbappe yer almasa da yıldız futbolcunun kardeşi Ethan Mbappe, Messi'yi karşılayan kafilede yer aldı.