İlginç durum! Videolarını çekip, sosyal medyada paylaşıyordu! Tutuklandı

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da, kadınların arkasından çektiği videoları sosyal medyada paylaşan Ş.K, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin, kadınların arkasından videolarını çekerek, sosyal medyada paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Ekipler, belirlediği adrese düzenlediği operasyonda şüpheli Ş.K’yı gözaltına aldı. Polis merkezinde sorguya alınan şüphelinin, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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