İlginç gözaltı: Geri geri yürütülerek götürüldü

Olay, Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak, sürücü ve yolcuları sorguladı. Araçtaki B.Y. (29) isimli yolcunun üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucu kullandığını kabul eden B.Y., gözaltına alınırken, basın mensuplarını fark etti ve yüzünü göstermek istemedi. Bu nedenle, düz yürümeyi reddeden şüpheli, bekçinin koluna ters şekilde girmesiyle geri geri yürüyerek polis otosuna götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.