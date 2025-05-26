İlginç iddia: Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde

Kaynak: Haber Merkezi
İlginç iddia: Fenerbahçe ve Galatasaray onun peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Polonya'nın 18 yaşındaki genç yıldız adayını transfer etmek için yarıştığı iddia edildi.

Süper Lig'de transfer döneminin açılmasına kısa süre kala takımların gündemindeki oyuncularla ilgili haberler de çıkmaya başladı.

Polonya basınında yer alan habere göre Pogon takımında oynayan 18 yaşındaki Adrian Przyborek hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın radarına girdi.

2007 doğumlu genç yıldızın Arsenal, Avusturya ve Hollanda kulüplerinin de transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Polonya medyasına konuşan gazeteci Jerzy Chwałek,, “Arsenal, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi güçlü kulüpler oyuncuyu yakından izliyor. Ayrıca Avusturya ve Hollanda'dan da önemli kulüpler onun için devrede. Bu liglerde genç futbolcuya daha fazla süre şansı tanınabilir” dedi.

Son Haberler
Sinan Akçıl'ı görenler bir daha baktı! Herkes aynı yorumu yaptı
Sinan Akçıl'ı görenler bir daha baktı! Herkes aynı yorumu yaptı
9 yaşındaki çocukla ilgili şoke eden durum! Midesinden saç yumağı çıktı
9 yaşındaki çocukla ilgili şoke eden durum! Midesinden saç yumağı çıktı
Fenerbahçe'den City'nin 2 yıldızına kanca: Mourinho istemiş
Fenerbahçe'den City'nin 2 yıldızına kanca: Mourinho istemiş
İhraç edilen Atatürkçü teğmenler işe başladı
İhraç edilen Atatürkçü teğmenler işe başladı
İsmail Kartal Fenerbahçe Beko'yu unutmadı!
İsmail Kartal Fenerbahçe Beko'yu unutmadı!