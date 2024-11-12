İlham Aliyev batılı ülkeleri topa tuttu: COP29 iklim zirvesi buz kesti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve COP29 zirvesinin ev sahibi İlham Aliyev, açılış konuşmasında, Batılı hükümetleri çifte standart uygulamakla suçladı ve fosil yakıtları savunan açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin, Azerbaycan’dan doğalgaz alırken aynı zamanda bu ülkeye çevresel sorumlulukları konusunda ders vermelerini “çifte standart ve siyasi ikiyüzlülük” olarak nitelendiren Aliyev, özellikle Avrupa ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Azerbaycan gazına olan bağımlılığının arttığını belirtti.

Aliyev, doğalgaz ve petrolün, diğer doğal kaynaklar gibi “Tanrı'nın bir hediyesi” olduğunu ve bu kaynakları piyasaya sunmanın ülkelerin hakkı olduğunu ifade etti. “İnsanlar enerjiye ihtiyaç duyuyor, piyasalar enerjiye ihtiyaç duyuyor,” diyen Aliyev, ülkelerin sahip oldukları enerji kaynakları üzerinden suçlanmaması gerektiğini vurguladı.

Bu yılki COP29 zirvesine ev sahipliği yapan Azerbaycan, ekonomik yapısının büyük ölçüde fosil yakıtlara dayalı olmasıyla biliniyor. 2022 yılında, ülkenin GSYİH'sinin neredeyse yarısı ve ihracat gelirlerinin yüzde 92.5’i petrol ve doğalgazdan sağlandı. Bu gerçeklere rağmen Aliyev, COP29 başkanı olarak yeşil dönüşümün güçlü bir savunucusu olacaklarını belirtti ancak aynı zamanda “gerçekçi olmak zorundayız” dedi.

Aliyev, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile 2022 yılında yaptığı görüşmeye de değinerek, Avrupa'nın Azerbaycan’dan daha fazla doğalgaz talep ettiğini ve gaz arzının artırılmasının AB'nin talebi olduğunu hatırlattı. Aliyev’e göre, bu talep Azerbaycan’dan değil, doğrudan Avrupa Komisyonu’ndan geldi.

ABD medyasının Azerbaycan’ı “petrostate” olarak tanımlamasını da eleştiren Aliyev, ABD’nin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, COP29’u boykot etme çağrısında bulunan sivil toplum kuruluşlarına da sert yanıt vererek, zirveye 196 ülkeden 72.000 kayıtlı katılımcının olduğunu söyledi.