Moskova ile Bakü arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz yıl aralık ayında Rus hava savunmasının Azerbaycan yolcu uçağını vurması sonucu 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle bozulmuştu. Putin söz konusu olayın sorumluluğunu almıştı. İlişkiler, haziran sonunda Yekaterinburg’daki koordineli Rus polis operasyonlarında iki Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybetmesiyle gerilim büyümüştü. Duşanbe’deki görüşmenin ardından ise Aliyev, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “başarıyla geliştiğini” aktarmıştı.

GERİLİMİ FIRSAT BİLDİ

Rusya merkezli Novaya Gazeta'nın haberine göre; Rusya ile Azerbaycan arasındaki gerilimi fırsat bilen Azerbaycan başkanlık ofisi şefi Ramiz Mekhtiyev eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını bildirdi ve Rusya’nın desteğini talep ettiği öne sürüldü. Mekhtiyev’in planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve bunun başında kendisi olacaktı.

PUTİN, ARAMASI İLE DARBE ENGELLENDİ İDDİASI

Putin'in darbe girişiminin detaylarını bizzat telefonla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak, bizzat uyardığı iddia edildi.

GÖREVDEN ALINIP, TUTUKLANDI

Birkaç gün sonra Mekhtiyev tutuklandı ve iktidarı ele geçirme komplo ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı. Azerbaycan haber ajansı Minval, Mekhtiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını açıkladı.