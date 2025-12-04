Buse Baloğlu, 2018 yılında lise son sınıf öğrencisiyken boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye gittiğinde 3'üncü evre Hodgkin lenfoma olduğunu öğrendi. Baloğlu, yaklaşık 1 yıl süren kemoterapi tedavisi ile hastalığı yendi.

Sağlığına kavuşan Baloğlu, üniversite sınavına girip Ankara Üniversitesi İngilizce Gıda Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Baloğlu, mezun olduktan sonra hastalığını yendiği hastanede gıda mühendisi olarak çalışmaya başladı.

LÖSEV GENÇLİK KOLLARINDA GÖNÜLLÜ GÖREV ALIYOR

Hastanede tedavi gören çocukların tükettiği gıdaların analizlerini yapan Baloğlu, aynı zamanda LÖSEV Gençlik Kollarında da gönüllü olarak görev alıp, kanserle mücadele eden çocuklara moral ve motivasyon desteği sağlıyor.

'KANSER SAVAŞÇISIYIM’

"Ben bir kanser savaşçısıyım” diyen Baloğlu şöyle devam ediyor: "Kanser olduğumu öğrendiğimde dünyanın başıma yıkılacağını düşünmüştüm. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Bu hastalığı yeneceğimi biliyordum. Umudum, moralim her zaman vardı. Daha önce hasta olarak yürüdüğüm bu koridorlarda şimdi bir araştırmacı olarak yürüyorum. Biliyorum ki benim hikayem bitti fakat hikayesi devam eden kardeşlerime umut olmak istiyorum."