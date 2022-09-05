İlhan Berk ''Berkhane'' adlı sergiyle anılıyor

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden İlhan Berk, vefatının 14. yılında, Bodrum'daki meRQezart Alternatif Sanat Mekânı'nda ziyarete açılan "Berkhane" sergisiyle anılıyor. Sergide usta şairin yaşam izlerini taşıyan eşyaları, resimleri ve şiirleri yer alıyor. "Berkhane" sergisi, 25 Eylül 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.