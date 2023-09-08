İlhan Mansız 20 yıl sonra tekrar baba oluyor. Bebeğinin cinsiyetini futbol topuna vurarak öğrendi

20 yıl sonra yeniden baba olmaya hazırlanan İlhan Mansız çocuğunun cinsiyetini çektiği video sırasında öğrendi.

İlhan Mansız 20 yıl sonra tekrar baba oluyor. Bebeğinin cinsiyetini futbol topuna vurarak öğrendi

Milli takımın ve Beşiktaş’ın eski efsane futbolcusu İlhan Mansız, iki senedir Azerbaycanlı Lela Leyla ile aşk yaşıyor.

20 yıl önceki Alman sevgilisi Nina Ritter’den Aimee isminde bir kızı bulunan İlhan Mansız, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor.

İlhan Mansız bu defa erkek babası olacağını çektiği video sırasında içi mavi boya dolu bir topa vurarak öğrendi.

"ARAMIZA KATILMANI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Sevgilisiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mansız şunları yazdı: "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz" dedi.

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