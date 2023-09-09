İlhan Mansız ve eşi bebeklerinin cinsiyetini ilginç video ile açıkladılar

Eski futbolcu İlhan Mansız, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Azerbaycanlı Lela Leyla ile geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini söyleyerek müjdeli haberi vermişti.

Bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan İlhan Mansız ile Leyla Leyla, bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

İlhan Mansız ile Leyla Leyla çifti, bebeklerinin cinsiyetini çektikleri video ile takipçileriyle de paylaştı.

"ARAMIZA KATILMANI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Erkek bebeklerinin olacağını açıklayan İlhan Mansız ile Leyla Leyla, "Paylaştıkça çoğalan ender şeylerden biri mutluluktur... İki hafta önce bebeğimizin cinsiyetini öğrendik ve bugün sizlerle paylaşmak istedik. Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" dedi.