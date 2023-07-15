İlhan Mansız'dan flaş itiraf: Bunun olacağını hiç düşünmemiştim

2002 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Senegal'e attığı altın gol ile hafızalara kazanan Beşiktaş'ın vagzeçilmez oyuncularından olan İlhan Mansız, İngiliz gazetesi The Guardian'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2007'de geçirdiği kaza sonrası futbol hayatı yarıda kalan Mansız, kız arkadaşı ile tanıştığı Bale'ye başladı.

Mansız, o süreci şu kelimelerle anlattı "32 yaşımdayken ilk kez buza basmadan önce hiç buz pateni izlememiştim. Gösteri sırasında potansiyelimi gören Oli'ydi. Her zaman futboldan sonra ikinci bir spor kariyerine başlamak istemişimdir ama rüyalarımda bunun çiftler halinde paten olacağını hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.