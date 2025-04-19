İlhan Mansız'dan Solskjaer'e uyarı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçı değerlendiren eski Beşiktaşlı oyuncu ve yorumcu İlhan Mansız Ole Gunnar Solskjaer'in beraberliğe razı oyun tarzını eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ'IN U19 TAKIMIYLA BİLE KAZANMAK İSTEMESİ GEREKTİĞİNİ SOLSKJAER'E SÖYLESİNLER"

Mansız "Savunmada 5'liye döndü hoca. Vakit geçirmeye çalışan Solskjaer'e Beşiktaş'ın U19 takımıyla bile sahaya çıksa galibiyet için oynaması gerektiğinin söylenmesi lazım. Kulağına fısıldaması lazım. İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyorsun ve hedefin ligi 3. bitirmek. Ama beraberliğe razı olması kabul edilebilir değil. Immobile'yi kullanmadı. Hoca kazanmak için herşeyi yaptı mı bence yapmadı. Ofansif olarak hamleler yapması gerekirken beraberlik golünden sonra beraberliğe razı olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.