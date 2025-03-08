İlhan Palut "Biz de dahil kimseye rahat yok"

Antalyaspor maçının ardından konuşan İlhan Palut, Antalyaspor karşısında kritik bir maça çıktıklarını söyledi. İlk yarıya iyi başladıklarını ancak son dakikalarda Antalyaspor'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Palut, "İkinci yarıya da rakip daha çok topa sahip olarak başladı. Biz bu arada güzel bir gol bulduk.

"ÇOK NET POZİSYONLARDAN FAYDALANAMADIK"

Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz de bu arada çok net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe pozisyon vermeden bir penaltıdan, bir de karambolden golü yedik. Daha dikkatli olmalıydık. Bazen futbolcular doğru işler de hatalı işler de yapabilir. Bunun sorumlusu da bizleriz." diye konuştu.

"BİZ DE DAHİL KİMSEYE RAHAT YOK"

Ellerine geçen böyle avantajlı skorlarda maçtan puan ya da puanlarla ayrılmaları gerektiğini anlatan Palut, "En kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt ve orta blok diye bir şey kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde." ifadelerini kullandı.