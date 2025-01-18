İlhan Palut "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Başakşehir, Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Joao Figueiredo ve Ömer Ali Şahiner'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Rizespor'da Rachid Ghezzal penaltı kaçırdı.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ

Maçın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut, “Keyifli bir karşılaşma olmadı. Kaybetmenin kıyısından bile geçmeyeceğimiz bir oyunu, bir kere daha kaybetmenin hayal kırıklığını yaşıyoruz. Her şeyi iyi yapmıyoruz ama bugün bu sahadan bir takım kaybederek ayrılacaksa, bu Rizespor takımı değil. Futbol bir sonuç oyunu. Başakşehir’i tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.