İlhan Palut itiraf etti

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İlhan Palut itiraf etti
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Pendikspor maçı sonrası gündem yaratan sözler geldi.

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımın top kayıpları sonucu kalesinde gördüğü iki golle mağlubiyete uğradığını dile getirdi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Palut, "Maçın başında iyi bir performans sergiledik ve gol şansları yakaladık. İlk yarıyı attığımız gol ve rakibin kaçırdığı penaltı sonrasında 1-0 önde kapattık" şeklinde konuştu.

Palut, ikinci yarıda Pendikspor karşısında geniş alanlarda oyun kurduklarını ancak doğru kararlar veremediklerini belirtti ve "İkinci golü atma fırsatını değerlendiremedik. Orta sahada yaptığımız top kayıpları sonucu iki gol yedik ve maçı geriden takip etmeye başladık. Duran toplarla skoru eşitlemeye çalışsak da başarılı olamadık. Pendikspor'u tebrik ederim. Kalan maçlarda da mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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