İlhan Palut: Önümüzde çok yolumuz var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Palut, takımlarının genç ve bir yandan da Süper Lig'de tecrübelerinin çok az olmalarından dolayı zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

İlhan Palut: Önümüzde çok yolumuz var

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları;

-3 gol attık. Daha fazlası olabilir miydi, olabilirdi. Tabii Trabzonspor da başka goller atabilirdi. Genel olarak heyecanın bitmediği, temponun düşmediği, bence güzel bir futbol karşılaşmasıydı. Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 puanlar kazanılır. Bugün olmaz, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra kazanırız ama bu genç takımın, Süper Lig tecrübesi çok az. Takımın neler yapabileceklerini görmesi için, özgüvenlerinin bu ligde yukarı çekilmesi için son derece önemliydi. Sadece bir 3 puan aldık. Gitmemiz gereken çok yol var. Yarın itibarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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