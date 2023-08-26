İlhan Palut: Önümüzde çok yolumuz var

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

İşte İlhan Palut'un açıklamaları;

-3 gol attık. Daha fazlası olabilir miydi, olabilirdi. Tabii Trabzonspor da başka goller atabilirdi. Genel olarak heyecanın bitmediği, temponun düşmediği, bence güzel bir futbol karşılaşmasıydı. Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 puanlar kazanılır. Bugün olmaz, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra kazanırız ama bu genç takımın, Süper Lig tecrübesi çok az. Takımın neler yapabileceklerini görmesi için, özgüvenlerinin bu ligde yukarı çekilmesi için son derece önemliydi. Sadece bir 3 puan aldık. Gitmemiz gereken çok yol var. Yarın itibarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.