İlhan Palut Rizespor'da

Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Çaykur Rizepsor'un başına geçecek isim belli oldu. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de Konyaspor ile başarılı işler yapan İlhan Palut ile prensip anlaşmasına vardı.



AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile prensipte anlaşmaya varmıştır. Deneyimli teknik direktör ilhan Palut, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini Yeşil-Mavi renklerimize bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak" ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor'dan ayrılan Palut, takım çalıştırmamıştı. Geçen sezon Konyaspor ile 68 puanla 3. sırada tamamlamıştı.