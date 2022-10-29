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Olaylı maçtan sonra İlhan Palut'tan flaş itiraf

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa ile berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 18:14
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İlhan Palut: Sakin olmamız gerekiyor

Olaylı maçtan sonra İlhan Palut'tan flaş itiraf
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Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından, oyunun genelinde hakim oynadıklarını ancak talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Palut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda şunları söyledi:

"Bugün hem negatif seriyi bitirmek, hem de üç puan alıp yukarı gruba yaklaşmak ve onlardan kopmamak adına kazanmak istiyorduk. Beklenmedik bir aksiyonla golü yedik. Ondan sonraki dakikalarda oyuncularım oyunu kurtarmak için efor sarf etti Bu efor bize sadece bir gol getirdi ve beraberlikle ayrıldık. Çalışmalarımızı sürdürüp tekrar üç puanlar kazanmaya ve üst sıralarda yer almaya çalışacağız."

Palut, maçın uzatma anlarındaki olaylarla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Sakin olmamız gerekiyor. Bunlar futbol içinde var ve sahada kalacak durumlar. Lehimize çevirebileceğimiz bir maçtı. Bunu bir futbol enerjisine çevirmemiz gerekiyor. Saha kenarı gerginlikleri, başta ben, ekibim ve oyuncularıma hiçbir fayda getirmeyecek. Bu konuda da biraz daha dikkat etmemiz gerekli."

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