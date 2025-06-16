İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor taraftarına mesaj var

Düzenleme: Kaynak: AA
İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor taraftarına mesaj var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, paylaştığı videoyla taraftarlara mesaj gönderdi.

Çaykur Rizespor'da sözleşmesi 1 yıl uzatılan İlhan Palut, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Rizespor'da devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"SEVGİNİZİ HİSSETTİM"

Rizespor'un bir aile ortamına sahip olduğunu vurgulayan Palut, "İki sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutlu oldum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonunda kenetlenerek yola devam edeceklerini aktaran Palut, "Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, galibiyetler aldığımız günlerin artakalanlardan çok daha fazla olacağı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor taraftarına mesaj var
İlhan Palut'tan Çaykur Rizespor taraftarına mesaj var