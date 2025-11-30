Beklenen saha sonuçlarının gelmemesi ve taraftarların tepkisi üzerine Çaykur Rizespor ile yollarını ayırma kararı alan teknik direktör İlhan Palut takıma veda etti.
İLHAN PALUT: 'DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK AMA OLMADI'
Palut, yaklaşık 2.5 sezon görev yaptığı Rizespor'da oyuncularına şu sözlerle veda etti:
"Rizspor güzel bir kulüp. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Umarım gerçekleştirirsiniz. Her birinizi çok kere üzmüş oldu. Birini 7 kere diğerini 20 kere oynatmamışımdır. Bir başkasını 8 kere erken oyundan almışımdır, birini 20 kere geç oyuna sokmuşumdur. Bu bir kere olmuyor ki bir sene boyunca olunca çok oluyor. Bana kızgın olabilirsiniz. Bu sene 3 oyuncumu ilk yarı bitmeden oyundan çıkardım. Şunu bilmenizi istiyorum; bunların hepsi benim futbol kararımdı, hiçbir zaman kişisel olmadı. Onun için ben teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Üzdüysem istemeden olmuştur o yüzden affınıza sığınıyorum. Hepinize başarılar diliyorum."
Teşekkürler İlhan Palut;— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) November 30, 2025
Kulübümüzde 13 Haziran 2023’den bu yana özveri ile görev yapan değerli hocamız İlhan Palut'a ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ pic.twitter.com/mZc7LQfrAT