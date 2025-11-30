Beklenen saha sonuçlarının gelmemesi ve taraftarların tepkisi üzerine Çaykur Rizespor ile yollarını ayırma kararı alan teknik direktör İlhan Palut takıma veda etti.

İLHAN PALUT: 'DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK AMA OLMADI'

Palut, yaklaşık 2.5 sezon görev yaptığı Rizespor'da oyuncularına şu sözlerle veda etti:

"Rizspor güzel bir kulüp. Siz daha iyisini hak ediyorsunuz. Umarım gerçekleştirirsiniz. Her birinizi çok kere üzmüş oldu. Birini 7 kere diğerini 20 kere oynatmamışımdır. Bir başkasını 8 kere erken oyundan almışımdır, birini 20 kere geç oyuna sokmuşumdur. Bu bir kere olmuyor ki bir sene boyunca olunca çok oluyor. Bana kızgın olabilirsiniz. Bu sene 3 oyuncumu ilk yarı bitmeden oyundan çıkardım. Şunu bilmenizi istiyorum; bunların hepsi benim futbol kararımdı, hiçbir zaman kişisel olmadı. Onun için ben teşekkür ediyorum. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Üzdüysem istemeden olmuştur o yüzden affınıza sığınıyorum. Hepinize başarılar diliyorum."