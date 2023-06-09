İlhan Palut'un yeni takımı belli oldu

Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, İlhan Palut ile prensipte anlaştı.

İlhan Palut'un yeni takımı belli oldu

Mirza Şeker - Özel haber

Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Çaykur Rizespor, geçtiğimiz günlerde Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı.

Rize ekibi, teknik direktörlük koltuğu için İlhan Palut ile prensipte anlaştı.

Çaykur Rizespor, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile son detayları görüşecek.

Daha sonrasında Rize ekibinin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

İlhan Palut'un hedefi takımı güçlendirmek ve Süper Lig'de kalıcı olmak olduğu öğrenildi.

İlhan Palut, Süper Lig'de Konyaspor ile başarılı işler yaptı.

Konyaspor'u üçüncü yapma başarısı gösterdi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
İlhan Palut, Hatayspor, Göztepe, ve Konyaspor gibi takımları çalıştırdı.

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