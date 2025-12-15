NOW TV’de ekrana gelen ‘Halef Köklerin Çağrısı’ dizisinde canlandırdığı Serhat karakteriyle büyük beğeni toplayan İlhan Şen, performansıyla konuşulmaya devam ediyor.

İlhan Şen, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Kasım ayında erkek oyuncular arasında en çok konuşulan isim oldu. Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncuyla ilgili 1 milyon 300 binden fazla paylaşım yapıldığı görüldü. Oyuncu, daha önce listeye farklı basamaklarda girse de ilk kez zirveye yerleşti. İlhan Şen, dijital platformda yayınlanan ‘Siyah Bere’ dizisinin ardından Perşembe akşamlarına damga vuran ‘Halef’ ile büyük bir çıkış yakaladı. Bu gidişle İlhan Şen’i da çok koşuşacağız.

İlhan Şen’i sırasıyla listede Kerem Bürsin, Akın Akınözü, Tolga Sarıtaş, Alper Çankaya, Engin Akyürek, Atakan Özkaya, Ferit Kaya, Yiğit Koçak ve Mert Yazıcıoğlu takip etti.

Ata Demirer yine gümbür gümbür geliyor

Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu ile 2026’da sahnelerin enerjisini yeniden yükseltiyor.

Yeni seyircileri ve Ata Demirer Gazinosu müdavimleri için hazırladığı yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile Ata Demirer’e sahnede yine usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle ‘Ata Demirer Gazinosu’, 2026 boyunca izleyicilerine hem kahkahalar attıracak hem de müzikal bir şölen yaşatacak.

Ata Demirer Gazinosu, 7 ve 8 Ocak 2026’da Zorlu PSM’de, 22 ve 23 Ocak 2026’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 26 Ocak, 4, 15, 23, 26 ve 27 Şubat, 1 ve 12 Mart’ta Zorlu PSM’de, 28 ve 29 Mart’ta ise Congresium Ankara’da sevenleriyle buluşacak.

Abla-kardeş ilk kez aynı sahnede ödül aldı

İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüler Odası’nın 75. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen ‘Ustaya Vefa, Mesleğe Saygı’ ödül töreni, sanat ve medya dünyasında unutulmaz anlara sahne oldu.

Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Aysun Kaya, sahnedeki başarıları ve üretken çalışmalarıyla ‘Yılın Fantezi Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. Dijital alanda yaptığı çarpıcı haberlerle adından söz ettiren Magazinram, gecede ‘Yılın En Başarılı Dijital Haber Sayfası’; platformun sahibi ve editörü Ayper Kaya ise, ‘Yılın En Başarılı Gazetecisi’ ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

Dışarıda sanatçı-basın danışmanı, evde ise abla-kardeş olan Aysun Kaya ve Ayper Kaya’nın ilk kez aynı sahnede ödül alması, geceye damgasını vuran gurur dolu anlardan biri olarak kayıtlara geçti.