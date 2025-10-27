Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz ile birlikte Halef dizisinde başrol paylaşan İlhan Şen bir süredir birlikte olduğu Pınar Gülkapan ile bir davete katıldı. Çiftin aralarındaki yaş farkı sosyal medyada gündem oldu.

Oyunculuk performansıyla büyük bir hedef kitlesine ulaşan İlhan Şen özel hayatını ise gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Bir süredir Pınar Gülkapan ile aşk yaşayan Şen TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliğinde sevgilisi ile katıldı. Şen bir süredir birlikte olduğu kendi gibi oyuncu sevgilisi Pınar Gülkapan ile verdiği pozlar sosyal medyada da gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Aralarında 6 yaş fark olan çifte sosyal medyadan yorum yağdı. İkiliyi görenler, "Annesi zannetmem",

"Ablası zorla kardeşini galaya götürmüş gibi", "Şoke olmuştum, onun annesi olduğunu sanmıştım",

"Adam zorla gelmiş gibi", "Kadın büyük olabilir, de bu biraz fazla olmuş sanki", "6 yaş fark var ama annesi sandım" gibi negatif yorumlar geldi.