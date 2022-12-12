İlhan Şenocak 6 yaşındaki kızını evlendiren babaya sahip çıktı. ''Kot pantolon giyen kızını cehenneme attın'' sözü tekrar gündem oldu

Türkiye, günlerdir Türkiye’nin gündeminde bulunan Tarikat şeyhi babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 6 yaşında evlendirilen ve yıllarca cinsel şiddete maruz bırakılan kızın yaşadığı skandalı konuşmaya devam ediyor.

6 yaşında evlendirilen ve tecavüz edilen kız çocuğuyla ilgili iddianame hazırlanmış, deliller toplanmış ve ses kayıtlarının dökümleri yayınlamış olmasına karşılık, kız çocuğunu evlendiren tarikat lideri Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’e bir grup tarikatçı destek veriyor. Bu isimlerden biri de İhsan Şenocak…

Şenocak önce şu mesajı paylaştı:

“Çarşafı görünce çocukların hatim programında giydiği elbiseyi düğünde giyilen gelinlik yapıp,yüreği evlat acısıyla yanan anneye, ablalarına ağlayan kız kardeşlere milyonları kandırıp sövdürdünüz. Aynı gökkubbenin altında yaşadığınız insanlara bu ACILARI yaşatmaktan"

UTANMADINIZ MI?!”

Daha sonra ise bu mesajı yayınladı:

“MÜSLÜMAN! Allah’ı(cc),Rasulü’nü(sav) ve Onun yolunda yürümeyi onur kabul eden Müminleri bırakma! Allah’a(cc), Rasulü’ne(sav) ve müminlere düşman olan güruha dost olma!

Bizi,hayvandan ayıran en büyük sermaye iman ve Allah’ı sevenleri sevmek,Ondan(cc) nefret edenlere buğz etmektir.”

YILLAR ÖNCEKİ KONUŞMASI TEKRAR GÜNDEM OLDU

Bu mesajlardan sonra ise İhsan Şenocak’ın üniversiteyi kazanan ve okuyan genç kızlarla ilgili yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Üniversitede okuyan genç kızların pantolon giymesine karşı çıkan İhsan Şenocak, bu konuda babaları ve dedeleri sorumlu tutup “Kot pantolon giyen kızını cehenneme attın” ifadelerini kullanmıştı.

"GENÇ KAYNANA ŞEHVET UYANDIRIR"MIŞ

2017 yılında yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle gündeme gelen İlahiyatçı İhsan Şenocak’a Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmış, sürecin sonunda da Şenocak Diyanet’teki görevinden istifa etmişti.

ATATÜRK DÜŞMANI KADİR MISIRLIOĞLU'NA DA SAHİP ÇIKMIŞTI

Şenocak aynı zamanda kendisi gibi gerici olan ve yakın zaman ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ten hakkında soruşturma açılan Kadir Mısıroğlu’na da sahip çıkmıştı. Şenocak’ın Mısıroğlu ile ilgili paylaşımları şöyle:

“Bu milletin evlatları nezdinde Kadir Mısıroğlu'nun Lozan'dan Abdülhamid'e kadar her bir eseri kalemle kazanılmış bir zaferdir. Kadir Mısıroğlu sadece kitap yazmadı. Dinine ve tarihine kastedilen bu milletin yoluna, yeniden onu karargâhına götürecek işaretler koydu.”

Şenocak’ın skandal paylaşımları bununla da bitmiyor. Evlenmeyen ve dışarı çıkıp eğlenmek isteyen kadınları da hedef alan Şenocak “Evlenmeyen, ömrü kulüplerde geçen, güzelliği istismar edilen bir kadın 60 yaşına geldiğinde kapısını kim çalar? Kadın istismarına dur, diyelim!” ifadelerini kullanmıştı.

İHSAN ŞENOCAK KİMDİR?

1974 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994’te Samsun İmam Hatip Lisesi’nden 99’da Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ni bitirdi. 2004 yılında OMÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında “İslâm Hukuku’nda Taklit” konulu teziyle yüksek lisans yaptı.

Aynı fakültede “İslâm Hukuku’nda Örfün Hükümlere Etkisi” adlı tezini tamamlayarak doktor oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında farklı kademelerde görev yaptı.

2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak’ta müstear isimle dizi ve düşünce yazıları yazdı.

2008’de Tv5’de “köprü” programını hazırlayıp sundu. Ülke tv ve çeşitli kanallarda programlar yaptı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.