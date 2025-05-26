Pop Müziğin Amcası İlhan Şeşen hayatını kaybetti!

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla dillerden düşmeyen usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanser teşhisi konulmuştu.

Usta sanatçının ailesi şu mesajı paylaştı:

Sevgili eşim/ canım babamız/ biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

1948 yılında Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Şeşen aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. Usta sanatçı 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. İlhan Şeşen Hukuk fakültesini tamamladıktan sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümüne imza attı. TRT’de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğu görevini yaptı. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği şarkılar arasında yer alıyor.

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'den beri Sunay Akın’la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne alıyor. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.

Aralık 2023'te, akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

55. SANAT YILINI KUTLAMIŞTI

Usta sanatçı İlhan Şeşen geçen şubat ayında 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde Sunay Akın'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu, İlhan Şeşen'in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirmişti.

HAYALİ BAKIN NEYMİŞ?

1948'de Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen yıllar önce verdiği bir röportajda gazeteci olmak istediğini anlatmıştı:

"Gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesi'nde kontenjan açığı daha fazlaydı . Hangisini seçeyim, ne yapayım Allah'ım derken Hukuk Fakültesi'ne ön kayıt bıraktım ve beklemeye başladım. Puan hiç düşmedi ve ben bir ay gittim geldim. Sonradan, onun ismini vermeyeyim, kalemde bir adam, bana baktı öyle bir ay ben oraya gidip gelince evrakla dedi ki 'Sen çok istiyorsun galiba Hukuk Fakültesi'ni... Aslında hiç istediğim falan yoktu, yani bir fakülteye kapağı atalım da ne olursa olsun durumuydu."