İlhan Taşçı TELE1 ekranlarının karartılacağı tarihi açıkladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bağımsız medya kuruluşlarına baskısı artarak devam ediyor. RTÜK, kürsü dokunulmazlığı olan TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet eleştirisini ‘gerekçe’ göstererek TELE1’e oyçokluğu ile üç gün ekran karartma cezası verdi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermezse TELE1’in ekranının 31 Ekim saat 00.01 itibariyle ekranının kararacağını duyurdu. Taşçı’nın paylaşımı şöyle:

“RTÜK kararına ilişkin idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermezse 31 Ekim saat 00.01 itibariyle 3 gün boyunca TELE 1’in ekranı karartılacak.

İzleyiciler 72 saat boyunca simsiyah bir ekran görecekler.

Karartılan ekran mı, halkın haber alma hakkı mı takdir kamuoyunun…”