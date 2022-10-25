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İlhan Taşçı TELE1 ekranlarının karartılacağı tarihi açıkladı

RTÜK, TELE1’e üç gün ekran karartma cezası verdi. RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, Üst Kurul’un TELE1’in ekranlarını 31 Ekim’de karartacağını açıkladı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 12:46
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İlhan Taşçı açıkladı: TELE1 31 Ekim’de karartılacak

İlhan Taşçı TELE1 ekranlarının karartılacağı tarihi açıkladı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bağımsız medya kuruluşlarına baskısı artarak devam ediyor. RTÜK, kürsü dokunulmazlığı olan  TİP Milletvekili Serra Kadıgil’in Diyanet eleştirisini ‘gerekçe’ göstererek TELE1’e oyçokluğu ile üç gün ekran karartma cezası verdi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermezse TELE1’in ekranının 31 Ekim saat 00.01 itibariyle ekranının kararacağını duyurdu. Taşçı’nın paylaşımı şöyle:

“RTÜK kararına ilişkin idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermezse 31 Ekim saat 00.01 itibariyle 3 gün boyunca TELE 1’in ekranı karartılacak.
İzleyiciler 72 saat boyunca simsiyah bir ekran görecekler.

Karartılan ekran mı, halkın haber alma hakkı mı takdir kamuoyunun…”

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