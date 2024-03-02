İliç'teki maden faciasıyla ilgili 2 mühendis tutuklandı

Kaynak: AA
İliç'teki maden faciasıyla ilgili 2 mühendis tutuklandı
Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Anagold şirketi tarafından işletilen altın madeninde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada, idari pozisyondaki 2 mühendis tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 13 Şubat’ta İliç'teki maden ocağında yaşanan heyelanla ilgili soruşturmada gözaltına alınan, madeni işleten şirkette idareci pozisyonunda çalışan mühendisler İ.T. ve K.M.A., ifade işlemleri için adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.MA. tutuklandı.

Daha önce yapılan soruşturma kapsamında, altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G. de dahil olmak üzere 6 kişi tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayın ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, madene 25 Haziran’da 16 milyon TL para cezası kesmişti. Madendeki suç duyuruları üzerine İliç başsavcılığı, bir bilirkişi heyeti oluşturarak kazanın yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

İki mühendise para cezası verilmesinin ardından dosyanın 31 Ekim 2022'de kapatıldığı bildirilmişti. Ancak maden, 22 Eylül 2022'de yeniden faaliyete geçmişti.

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