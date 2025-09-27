İlim dünyasının acı kaybı. Prof. Dr. Zeki Arslantürk vefat etti

Türkiye’de son dönem sosyoloji ilminin önde gelen isimlerinden Sosyolog, İlahiyatçı Prof. Dr. Zeki Arslantürk İstanbul’da hayatını kaybetti.

Vefatı akademik çevrelerde büyük üzüntüyle karşılanan Prof. Dr. Arslantürk bir süredir hastanede tedavi görmekteydi.

Prof. Dr. Arslantürk’ün cenazesi 28 Eylül Pazar günü İstanbul Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

1950 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. 1969 yılında Eyüp Lisesi'ni bitirdi. 1974'te İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 'Türk Sosyolojisinde Naima'nın Yeri ve Osmanlı Devleti'nin Çöküş Sebepleri' adlı doktora tezini tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyeliği ve Bolu Meslek Yüksekokulu'nda müdürlük yaptı. 1993 yılında doçent oldu. 1995'te Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesiyken, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne naklen atandı. 1999 yılında profesörlüğe yükseltildi.

ESERLERİ:

• Sosyoloji Kavramlar Kurumlar Süreçler Teoriler, (Tayfun Amman ile birlikte)

• Naima'ya Göre XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı,

• Uygulamalı Sosyal Araştırma & SPSS, Kavramlar, Teknikler, Metotlar, Bilgisayar Uygulamaları

• Din Sosyolojisine Giriş