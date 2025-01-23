İlimiz buz tuttu. Eksi 23'ü gördü

Kaynak: İHA
İlimiz buz tuttu. Eksi 23'ü gördü

Ardahan'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Gece hava sıcaklığı eksi 23,3'ü gördü. Araçlar çalışmadı.

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 23,3 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle araçlar, kapı kilitleri ve iş yeri camları buz kesti.

Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 27,1 derece olarak ölçüldü.

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Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Sinan Onay, "Ardahan'da yaklaşık bir haftadır süren yoğun soğuklardan dolayı birçok kişinin aracı çalışmamakta. Dondurucu soğuklar devam ediyor. Ardahan'da her şeye rağmen hayat devam ediyor ama devletimizin de buraya pozitif ayrımcılık yapmasını istiyoruz" dedi.

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