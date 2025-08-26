İlişki Testi programı ünlü komedyenle yollarını ayırdı! Gündemi sarsan taciz ifşası

Magazin gündemini sarsan taciz ifşalarına bir yenisi daha eklendi. YouTube'da yayınlanan 'Mesut Süre ile İlişki Testi' programıyla tanınan Mesut Süre’nin de adı taciz iddialarına karıştı. Süre taciz ifşalarının ardından programdan kovuldu.

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin, Burak Deniz hakkındaki taciz iddiaları gündeme bomba gibi düşerken taciz iddialarına bir isim daha katıldı. Tuluğ Özlü, Mesut Süre hakkındaki taciz ifşalarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Süre, İlişki Testi programından kovuldu.

Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programının sunucusu Tuluğ Özlü, Mesut Süre ile ilgili kendisine gelen taciz ifşalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bu gelişmelerin ardından Mesut Süre’nin bağlı olduğu İda İletişim isimli medya şirketinden açıklama geldi. Programın yapımcısı tarafından yapılan açıklamada;

''İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre'yle bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

