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Başakşehir'den tarihi başarı

Başakşehir en iyi sezon performanslarından birini yaşıyor.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:54
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İlk 2 maçını kazanmayı başaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydederken gol yemedi

Başakşehir'den tarihi başarı
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Sezona iyi başlayan Medipol Başakşehir, istikrarlı formunu sürdürüyor. İstanbul ekibi, milli ara öncesi ligde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan turuncu lacivertliler, kalesinde gol görmedi.

Başakşehir, Konferans Ligi elemelerinde ise 3 turda oynadığı toplam 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik aldı.

İlk 2 maçını kazanmayı başaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydederken gol yemedi.

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