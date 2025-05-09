İlk ABD’li Papa ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı: Çok konuşulacak Trump ayrıntısı

Papa Francis’in geçen ay hayatını kaybetmesi sonrası Katolik dünyasının yeni lideri belli oldu. Vatikan’a giden yüzlerce kardinalin verdiği oylarla yeni Papa Robert Francis Prevost seçildi. Tarihteki ilk ABD’li Papa olan Prevost “14. Leo” adını aldı.

Katolik Kilisesi ile ilgili birçok sorunla baş başa kalan yeni Papa ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. ABD’nin Chicago kentinde 1955 yılında dünyaya gelen Papa 14. Leo, Fransız bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olan 14. Leo, hayatının hayatının büyük çoğunluğunu yurt dışında geçirdi. Bu yüzden yeni Papa, Kardinal olarak görev yaptığı dönemde Vatikan’da ABD’li Kardinaller arasında “En az Amerikalı” olarak görülen isimdi.

St. Augustine Tarikatı mensubu olarak uzun yıllar Peru’da görev yapan ABD’li Papa, burada misyonerlik, rahiplik ve piskoposluk yaptı. 14. Leo, uzun yıllar geçirdiği Peru’da vatandaşlık bile aldı. St. Agustine tarikatının liderliğine kadar yükselen yeni Papa, özellikle yoksullarla ve göçmenlerle yakından ilgilenmesi ile biliniyor.

Peru’da piskoposluk yaptığı dönemde aktif olarak çalışan 14. Leo, verdiği bir röportajda "piskoposun krallığında oturan küçük bir prens olmaması gerektiğini" söyledi.

İspanyolca ve İtalyanca bilen ABD’li yeni papa, Roma'daki Pontifical St. Thomas Aquinas Üniversitesi'nde kilise hukuku alanında doktora yaptı.

Papa 14. Leo, Papa Francis’in ölümüne kadar, Vatikan’da piskoposları seçen ve yöneten ofisin başında bulunarak en önemli görevlerden birini üstlendi.

KİLİSENİN TEMEL SORUNLARINA KARŞI DURUŞU NASIL?

Papa 14. Leo’nun Katolik Kilisesi’nin temel sorunlarına karşı duruşu merak konusu oldu. ABD’li yeni Papa’nın eşcinselliğe karşı duruşu tam olarak bilinmiyor. Ancak 2012 yılında piskoposlara yaptığı bir konuşmada Batılı haber medyasının ve popüler kültürün "İncil'le çelişen inanç ve uygulamalara sempati" beslediğinden yakındı. "Eşcinsel yaşam tarzı" ve "eşcinsel partnerlerden ve evlat edindikleri çocuklardan oluşan alternatif ailelerden" bahsetti. Bu konuşma Papa 14. Leo’nun eşcinselliğe oldukça mesafeli bir papa olacağı yönünde işaret olarak görülse de zamanla bu görüşünün değişmiş olma ihtimali de bulunuyor.

Öte yandan Katolik Kilisesi'nin diğer birçok lideri gibi, cinsel tacizle suçlanan rahiplerle olan ilişkileri nedeniyle eleştiri aldı.

ABD BAŞKANI TRUMP’A MUHALİF DURUŞ SERGİLEDİ

Papa 14. Leo ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı da siyasi duruşu konusunda bulunuyor. Yeni Papa, ABD Başkanı Trump’ın bazı anlayışlarına karşı sert tavır sergiliyor. 14. Leo, Trump’ın ülkede yaymaya çalıştığı aşırı muhafazakar ve sert Katolik duruşa karşı bir yapıda bulunuyor. 14. Leo, Papa olmadan önce açtığı sosyal medya hesabından Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına tepki göstermişti.

Papa seçimi sonrası açıklama yapan Trump, 14. Leo ile tanışmak için can attığını dile getirmişti.