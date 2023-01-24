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İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir, cemre ne zaman havaya düşer?

Baharın habercisi olarak görülen cemre düşmesi ne zaman olacağı merak ediliyor. Her yıl ilk şubat ayında düşen cemre ne zaman havaya düşecek, cemre nedir arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir, cemre ne zaman havaya düşer?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:47
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İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir, cemre ne zaman havaya düşer?

İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir, cemre ne zaman havaya düşer?
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Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesinin bu sene 2023 yılında hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Her yıl ilk şubat ayında düşen cemrenin havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek? Baharın gelişi cemre nedir, cemre ne zaman havaya düşer?

CEMRE NEDİR?

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, cemre nedir? Cemre ne anlama gelir?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya, ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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