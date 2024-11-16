İlk Cumhurbaşkanı adayını açıklıyorum

Yeniçağ TV’de 1990’ların efsane programı “Kırmızı Koltuk” programını yapmaya başladım.

Yeni yayın döneminde Kırmızı Koltuk programında ilk konuğum DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

-Sordum: Yasa dışı bahis ve kumar 50 milyar dolara ulaşmış, iktidar seyretmiş ne dersiniz?

Babacan dedi ki;

“Hatırlarsanız Erdoğan faizle ilgili ‘Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak Nasslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Sana, bana ne oluyor?’ demişti.

Sayın Cumhurbaşkanı faizle ilgili Nass diyordu.

Ben de Erdoğan’a soruyorum; Faiz de Nass var da kumarda Nass yok mu?

İnanın hiçbir tutarlılık yok.

Şu anda iktidarın tek derdi menfaat.

Menfaat, menfaat, menfaat…

Siyasi rant, oradan rant buradan rant, dertleri budur inanın, tutarlılık yok.

‘Nass’ diye diye faizi kontrol altına alıp Merkez Bankası’na talimat verip yüzde 8,5’a düşürür müydü?

Bir tutarlılık olsaydı, yeni yönetime de ‘tamam istediğini yap arkadaş’ diye izin verip, faizi yüzde 8 buçuktan yüzde 50’ye çıkartır mıydı?

Erdoğan’ın ve hükûmetin tutarlılığı yoktur.”

-Sordum: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Babacan dedi ki;

“Her partinin genel başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer bir genel başkan ben aday değilim derse devleti yönetmek, iktidar olmak istemiyor demektir.

Tabii ki doğal olarak ben partimin cumhurbaşkanı adayıyım.

Eğer bir partinin başka bir amacı yoksa birileri arkadan kumanda ile yönetmiyorsa, o partinin varoluş sebeplerinde başka bir şey varsa ben bilmem.

Kim üzerine alınacaksa alınsın.

Biz çok şükür hiç kimseye bir minnet borcu olmayan, alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle dosdoğru çalışan bir siyasi partiyiz.”

-Sordum: CHP’nin sayesinde Meclis’e 15 milletvekili ile girdiniz. Bu nasıl oldu?

Babacan dedi ki;

“Hayır, hayır. O bizim kendi hakkımız. CHP geldi bize ısrarla dedi ki, D'Hondt sistemi var ayrı listelerden girersek Meclis’te çoğunluğu sağlayamıyoruz. Tek listeden girelim ki partilerin küsuratları birbirlerini tamamlasın böylece Meclis’te çoğunluk olalım daha fazla milletvekili çıkartalım.”

-Sordum: CHP’de sizin sayenizde mi fazla milletvekili çıkardı?

Babacan dedi ki;

“Evet kesinlikle. Bizim adayımınız yer aldığı her yerde CHP çok ciddi oy artışı sağlayarak fazladan milletvekili çıkardı.”

-Sordum: Erdoğan, 15 milletvekiliyle gelin yuvaya dönün derse, ekonominin başına geç derse ne yaparsınız?

Babacan dedi ki;

“Bir cumhurbaşkanın, hukuka inanıyorum, anayasaya bağlıyım demesi lazım. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda adalet inancı ile sistemi kurması ve işletecek olması lazım.

Hukuk devletinin çalışmadığı bir ülkede ekonomi asla düzelmez.”

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Yeniçağ TV Genel Yayın Koordinatörü oğlum Alp Uğuroğlu oldu ve yeni yayın dönemi başladı.

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