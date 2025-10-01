İlk davetiye Bahçeli'ye: Cemevi için arazisini bağışlamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlk davetiye Bahçeli'ye: Cemevi için arazisini bağışlamıştı

MHP lideri Bahçeli, Nevşehir Hacıbektaş’taki şahsi arazisini cemevi yapılması için tahsis etmişti. Açılış için ilk davetiye Bahçeli'ye verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022'de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki şahsi arazisini cemevi yapılması için bağışlamıştı.

Yapımı süren cemevinin ilk etabı 11 Ekim'de açılacak.

1kapak-014.jpg

Horasan Erenleri Alevi Kültürü ve Cemevi Dergâhı adına yapılacak olan açılış töreni için MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Bahçeli'ye davetiye iletti.

X hesabından yaptığı paylaşımda Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Harcı aşk ile karılan,

Her tuğlası aşk ile konulan,

Her duvarı aşk ile örülen,

Her kapısı aşk ile dikilen,

Türk milletinin ebedi kardeşliğinin abidesi olarak yükselen,

Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin, ilk davetiyesini genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’ye takdim ettiğimiz, 1. Etap açılış törenleri için, heyecanımıza ortak olmaya, Erenlerle cem olmaya teşrif etmeniz bizleri müşerref kılacaktır."

foto.jpeg

Son Haberler
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Gizli radar polemiğine Son: yerler tek tek paylaşıldı
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Galatasaray’ın kahini: İki maçı da skorlarıyla bildi!
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Marmaray'ın yükünü hafifletecek. 'İstanbul Kuzey Demiryolu' geliyor
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Valilik saat vererek uyardı! Kuvvetli yağış ve fırtına kapıda
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor
Galatasaray ile Crystal Palace'ın ilginç serisi sürüyor