İlk davetiye Bahçeli'ye: Cemevi için arazisini bağışlamıştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2022'de Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki şahsi arazisini cemevi yapılması için bağışlamıştı.

Yapımı süren cemevinin ilk etabı 11 Ekim'de açılacak.

Horasan Erenleri Alevi Kültürü ve Cemevi Dergâhı adına yapılacak olan açılış töreni için MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Bahçeli'ye davetiye iletti.

X hesabından yaptığı paylaşımda Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Harcı aşk ile karılan,

Her tuğlası aşk ile konulan,

Her duvarı aşk ile örülen,

Her kapısı aşk ile dikilen,

Türk milletinin ebedi kardeşliğinin abidesi olarak yükselen,

Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin, ilk davetiyesini genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’ye takdim ettiğimiz, 1. Etap açılış törenleri için, heyecanımıza ortak olmaya, Erenlerle cem olmaya teşrif etmeniz bizleri müşerref kılacaktır."