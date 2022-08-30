Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar 30 Ağustos törenlerine katıldı

Cumhuriyet tarihinde Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam olarak ataması gerçekleştirilen ve dün göreve başlayan 27 yaşındaki Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki tören öncesi ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Kaymakam vekili olarak Babadağ'da göreve başlayan Acar, ilçe meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.
Acar, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.
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