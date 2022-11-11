Sağlık Bakanı Koca'dan 'mülakatsız atama' açıklaması

Tıp fakültesi öğrencileriyle buluşmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Sağlık Bakanı Koca, Niğde Valisi Mustafa Koç ile bir araya geldi. Valilikte gerçekleşen ziyarette değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz.

11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilana çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç ocak ayında ilana çıkacağız” dedi.

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Niğde'de esnaf ziyareti yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Burada konuşan Bakan Koca, "Pandemi, sağlık sistemlerinin açıklarını özellikle de hekim eksikliğini tüm dünyada ortaya koydu. Pek çok ülke, kendini hekimler için adeta bir cennet gibi sunmaya çalıştı.

Hekim göçü denilen bir olgu gündeme geldi. Rüzgarı, Türkiye'de de esen 'beyaz göç' bundan sonra, muhtemelen, geri dönüşlerle anılacak. 'Beyaz reform' sayesinde, bu psikoloji artık terk edilmiş durumdadır. Açıktan atama için talep açtığımızda 7 binden fazla hekim, kamuya dönme talebini bildirdi.

Şu anda yaklaşık 6 bin hekimin bu suretle atamasını yapıyoruz. Türk sağlık sisteminde kamuda hekimlik yapmak artık bir ayrıcalıktır. Bu yıl ikinci dönem TUS sınavı, 'Beyaz reform' sonrasındaki ilk sınavdı. Kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Yerleşme oranı yüzde 99. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı. Eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu" dedi. (DHA)