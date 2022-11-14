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İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları son gün ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bir süredir başvuruların devam ettiği İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projelerinde e-Devlet üzerinden başvurularda sona gelindi. Peki, İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları son gün ne zaman?

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 15:43
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İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları son gün ne zaman?

İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları son gün ne zaman?
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesine e-Devlet üzerinden başvurularda sona gelindiğini duyurdu. İlgiyle karşılanan İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları ne zaman sona eriyor? 2022 İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları son gün ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesine e-Devlet üzerinden başvurularda bugün sona gelindiğini duyurdu. İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projesi'ne e-Devlet üzerinden başvuruların bugün saat 18:00 itibarıyla sona erecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesi için yapılacak banka şubeleri üzerinden başvuruların 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘’İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projemizin e-Devlet başvuruları bugün saat 18.00'de sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirebilirsiniz.’’ açıklamasında bulundu.

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