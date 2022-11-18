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Bingöl'de "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutların kuraları çekildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Bingöl'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 12:30
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İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında Bingöl'de inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı

Bingöl'de ''İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi''nde yapılacak konutların kuraları çekildi
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Karşıyaka Spor Salonu'ndaki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çalbay ile yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Vali Ekinci, törendeki konuşmasında, projenin Türkiye çapında devrim niteliğinde olduğunu belirterek, Bingöl'de konutlar için 10 bin 595 kişinin başvurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen tüm devlet yetkililerine teşekkür eden Ekinci, "Bingöl'de 1000 konutun dağılımı itibarıyla merkezde 500, Solhan'da 200, Genç'te 150, Sancak beldemizde 100 ve Adaklı ilçemizde 50 konut inşa edilecek. Bu programın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ekinci tarafından çekilen ilk kurada ismi çıkan hak sahibi ise şehit yakını Sabri Kamiloğlu oldu.

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