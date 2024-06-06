İlk faiz indirimi Avrupa Merkez Bankası'ndan mı gelecek?

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararına odaklandı.

Küresel piyasalarda, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle birlikte pozitif bir seyir izlerken, gözler ECB'nin bugünkü faiz kararına çevrildi. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların hedefinde olacak,

AVRUPA BANKALARI POZİTİF SEYİRDE

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakimdi. Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri yakından takip edilecek.

ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığına belirten analistler bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini ifade etti.

Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamaların çok önemli olduğu belirtiliyor. Gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceğini öngörüyor.

AMERİKA

ABD'de iş gücü piyasası verilerinin yavaşlamaya işaret etmesiyle birlikte Fed'in faiz indirimine bu yıl başlayabileceği fiyatlanıyor. ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporu verilerinin de Fed'in yol haritasına yönelik öngörüleriyle ilgili ipuçları verebileceği ifade ediloyr.

Dün ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.