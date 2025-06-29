İlk gün bilançosu: Türkiye altıncı oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
İlk gün bilançosu: Türkiye altıncı oldu

Milli sporcular, Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 2. Ligi'nin ilk gününü 6. sırada tamamladı.

Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası, 20 disiplinde yapılan yarışmalarla başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonaya 40 sporcuyla katılan Türkiye Milli Takımı, ilk gün yarışmaları sonunda 181 puanla 6. sırada yer aldı.

Belçika, topladığı 241 puanla 16 ülkenin yarıştığı organizasyonun ilk gününü lider bitirdi. Belçika'yı, Norveç (226 puan) ve Slovenya (213,5) izledi.

Şampiyona, yarın 17 disiplinde gerçekleştirilecek yarışmalarla sona erecek. Genel klasmanda ilk 3’e giren takımlar 1. lige yükselecek.

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