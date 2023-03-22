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İlk gün sonunda rakamlar belli oldu. Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

YSK Cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları açıkladı. Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları açıklandı. 

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:01
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İlk gün sonunda rakamlar belli oldu. Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

İlk gün sonunda rakamlar belli oldu. Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
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Muharrem İnce 28 bin 235, Fatih Erbakan 27 bin 910 imza alırken Sinan Oğan ise 15 bin 573 imzada kaldı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak

2018 seçimlerinde ilk gününde Meral Akşener 127 bin imza toplamıştı.

YSK'dan alınan verilerine göre ilk günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce : 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan : 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek : 6679
Yakup Türkal : 993
Erkan Trükten : 397
Tevfik Ahmet Özal : 237
İrfan Uzun : 176
Hilmi Özden : 60
Davut Turan : 34

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