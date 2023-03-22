İlk gün sonunda rakamlar belli oldu. Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?

Muharrem İnce 28 bin 235, Fatih Erbakan 27 bin 910 imza alırken Sinan Oğan ise 15 bin 573 imzada kaldı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak

2018 seçimlerinde ilk gününde Meral Akşener 127 bin imza toplamıştı.

YSK'dan alınan verilerine göre ilk günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce : 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan : 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek : 6679

Yakup Türkal : 993

Erkan Trükten : 397

Tevfik Ahmet Özal : 237

İrfan Uzun : 176

Hilmi Özden : 60

Davut Turan : 34