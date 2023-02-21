Birinci nesil iPhone yine açık artırmayla satılacak. Bu ayın başında aynı model 1 milyon liraya satılmıştı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Kareen Green adlı bir kişiye, işe yeni girdikten sonra birinci nesil iPhone hediye edildiği iddia edildi. Fakat Green, zaten yeni bir telefona sahip olduğu için cihazı açmadan rafa kaldırdığını ifade etti. Senelerce rafta unutulan iPhone'un, ilerleyen günlerde açık artırmada satılacağı ifade edildi.

İLK IPHONE 63 BİN DOLARA SATILACAK

Birinci nesil iPhone, daha önceki yıllarda da birkaç kez yüksek fiyat etiketiyle açık artırmada satıldı. Hatta geçen Ekim ayında yine bir kişi, aynı ürünü 39.339,60 dolara açık artırmada sattı. Bu nedenle Green’in ürünü için de 50.000 dolar bazında satış fiyatı bekleniyordu ancak birinci nesil iPhone, 63 bin dolara yani tam olarak 1 milyon 188 bin 588 Türk Lirası‘na satıldı.

Karen Green, konuyla ilgili verdiği bir röportajda 2019 yılında birinci nesil iPhone için 5.000 dolar değer biçildiğini fakat satmadığını çünkü daha fazla değerlenmesini beklediğini açıkladı. Kozmetik dövme sanatçılığı yapan Green, işine geliştirmek için bu satışı yaptığını ve bekleme şansı olsa bir süre daha elinde tutabileceğini belirtti.

Birinci nesil iPhone teknik özellikleri

3,5 inç büyüklüğünde ve 320 x 480 çözünürlükte ekran

2 Megapiksel arka kamera

4,8 ve 16 GB depolama

1400 mAh batarya

11,6 mm kalınlık