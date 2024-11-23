'İlk iş bu iktidarı göndereceğiz' Özgür Özel'den kayyum çıkışı

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'İlk iş bu iktidarı göndereceğiz' Özgür Özel'den kayyum çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada, “ilk iş iktidarı göndereceğiz. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz. Bunu getirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' düzenleniyor. Genel merkezde gerçekleştirilen çalıştaya partililerin yanı sıra çok sayıda akademisyen, kadın hakları savunucusu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"İLK İŞ İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ"

CHP lideri Özgür Özel, programda açıklamalarda bulundu.

Özel, "İlk iş iktidarı göndereceğiz. Sonra İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz. Bunu getirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tunceli ve Ovacık'ta belediyelere kayyum atanmasına ilişkin konuşan Özel, "Milletvekillerimiz bölgedeler. Parti Meclisimiz adına bölgedeler. Kayyumlara hangi partiye atanırsa atansın sonuna kadar karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ettim. Korkmadığımızı, sinmediğimizi, kayyumlara karşı mücadele içinde omuz omuza olduğumuzu bu salonda gösterecek, CHP'lilik bilinciyle dosta güven, dost olmayana da kaygıyı sonuna kadar hissettireceğiz" dedi.

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